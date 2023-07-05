Рабочие разбирают пострадавший от взрыва дом на Линейной в Новосибирске

Аварийный дом разбирают. Фото: Никита МАНЬКО

В среду, 5 июля, в Новосибирске продолжают работы по сносу аварийного здания по улице Линейной, 39. Еще 9 февраля там взорвался газ: погибли 14 человек, пострадали — 22.

На месте стоит кран. Видно, как строители в зеленых жилетах работают на крыше здания.

Судя по паспорту объекта на заборе, убирать здание начали еще 16 июня. Все работы по плану должны закончить к 22 августа.

Дом признали аварийным еще 13 февраля — постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Еще зимой приняли решение расселить всех жильцов до 2024 года.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, как жители взорвавшейся пятиэтажки требовали вернуть 3 миллиона рублей, уплаченные за капремонт.

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