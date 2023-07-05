«Год провела в больнице и умерла»: в Новосибирске пьяный лихач ответит за смертельное ДТП с двумя женщинами

От удара две пассажирки вылетели из машины. Фото: группа спасателей МАСС

В Новосибирске пассажирка Honda Integra провела год в больнице и умерла после смертельного ДТП, которое устроил ее парень. Трагедия случилась в ночь на 23 августа 2021 года у перекрестка Красного проспекта и улицы Кропоткина.

По данным ГИБДД, 34-летний менеджер одной из компаний сел за руль Honda Integra нетрезвым, превысил скорость и не справился с управлением, вылетел на тротуар и столкнулся с бордюром. От удара автомобиль перевернулся, из автомобиля вылетели две пассажирки. Девушки не были пристегнуты.

«Скорая» увезла в больницу двух 43-летних женщин – девушку водителя и ее подругу с тяжелыми травмами и переломами. Согласно материалам дела, подруга прошла лечение и выписалась из больницы, а девушка водителя провела больше года в больнице и скончалась от полученных травм.

- Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью двух и более лиц. Водитель признал вину, находится под подпиской о невыезде. Ранее не был судим, но привлекался административной ответственности за нарушение ПДД. Дело рассматривается в суде, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

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