«Уехал к другой попрощаться»: в Новосибирске рецидивист избил до смерти 60-летнюю любовницу и сдался полиции

Подсудимый признал вину, но якобы не имел умысла на убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начался суд над 44-летним арендатором, которого обвиняют в убийстве пенсионерки. Трагедия произошла в ночь на 7 марта 2023 года в доме на улице Станиславского.

По данным следствия, два года назад мать помогла бывшему осужденному снять комнату в квартире одинокой пенсионерки. Вскоре мужчина начал выпивать и сожительствовать с ней. Он работал продавцом-консультантом, периодически уезжал к другой женщине – 44-летней матери троих детей, с которой познакомился на работе.

Вечером 6 марта 59-летняя хозяйка квартиры вернулась из санатория, застала подсудимого дома. В ходе застолья вспыхнула ссора – пенсионерка стала ругать матом своего сожителя, тот взял бутылку и ударил ее по голове. Затем нанес не менее 59 ударов, от которых женщина скончалась на месте.

Подсудимый бросил пенсионерку умирать и уехал к матери троих детей, якобы хотел попрощаться с ней. Оттуда вызвал полицию, написал явку с повинной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», суд арестовал рецидивиста.

- Подсудимый ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Вину признал частично, якобы не имел умысла на убийство. Соседи характеризовали погибшую женщину положительно, у нее осталась сестра. Дело слушается в суде, – сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

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