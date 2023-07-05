В Бердске прокурор нашел массу дефектов и повреждений на городских дорогах

Ремонт городских улиц в Бердске контролирует прокуратура. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бердске Новосибирской области прокурор проинспектировал состояние городских дорог. Вместе с ним состояние дорожного полотна осматривал инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Бердску.

– Были выявлены многочисленные нарушения в виде дефектов, повреждений, просадок асфальтобетонного покрытия, отсутствии дорожной разметки, – сообщает «Бердск-онлайн» со ссылкой на прокуратуру. – Главе города внесли представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Оно рассмотрено и удовлетворено: два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ в отношении виновного должностного лица. В данный момент оно находится на рассмотрении.

После принятых мер на улицах Бердска закипела работе: 16 участков дорог уже отремонтировано, дорожную разметку нанесли на 8 участках. Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

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