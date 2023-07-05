Разбитые лоджии и машины: в Новосибирске неизвестные массово расстреливают балконы в ЖК

Неизвестные стреляют по окнам из оружия. Фото: предоставлено местной жительницей

В Новосибирске неизвестные массово расстреливают балконы в ЖК. Речь идет о домах на улице Лескова в Октябрьском районе.

- Утром 7 июня мне позвонил муж и сказал, что на машине сработала сигнализация. Я выглянула в окно, посмотрела, но возле авто никого не было. Вечером вышла в магазин и увидела, что у машины мигают фары. Осмотрела ее и увидела разбитое заднее стекло, которое сдерживало тонировка, - рассказала КП-Новосибирск жительница дома. – Оказалось, что на 18 этаже кто-то выбил стекло на балконе, и оно упало на мою машину.

По словам женщины, это уже не первый подобный случай в ЖК. Второй год кто-то ходит с оружием и стреляет по балконам. Итог – разбитые лоджии и машины. Жильцы домов жаловались на случившееся.

- Подозрение упало на двух подростков 14-15 лет. Они живут в соседнем доме, и их неоднократно видели с каким-то оружием в руках. Вроде как пневматическое оружие, - говорит сибирячка.

По своему случаю женщина написала заявление в полицию. По ее словам, после этого дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

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