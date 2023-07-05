В Новосибирске закрыли подпольное казино на Ватутина

Казино накрыли в Ленинском районе. Фото: Прокуратура НСО.

В Новосибирске закрыли подпольное казино на улице Ватутина, 23. На вид помещение выглядело пустым внутри, но на самом деле каждый вечер люди проигрывали там деньги. 30 июня об этом рассказал полиции житель Ленинского района.

— Во время обысков в зале находился один гражданин и администратор – женщина 30 лет. По результатам обследования изъято 29 единиц системного оборудования, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Продолжается поиск остальных причастных.

Напомним, в начале июня полицейские накрыли нелегальное казино на улице Гоголя.

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