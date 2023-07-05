В полиции рассказали, как поймали вора, стащившего телефон у слепого мужчины. Фото: стоп-кадр.
В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности задержания вора, отобравшего смартфон у незрячего мужчины. Инцидент произошел в Калининском районе города вечером возле подъезда многоквартирного дома. Известно, что на телефоне были установлены приложения, которые помогали инвалиду первой группы безопасно передвигаться по городу.
– Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого удалось установить, и спустя несколько дней его задержали по месту временного проживания. По словам мужчины, похищенный телефон он успел продать, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе полиции добавили, что возбудили на рецидивиста уголовное дело за кражу, по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему уже избрали меру пресечения – отправили в СИЗО.
Полицейские устанавливают местонахождение украденного смартфона.
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