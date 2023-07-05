В Новосибирске поймали вора, укравшего телефон у слепого мужчины. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске задержали злоумышленника, отобравшего у слепого мужчины телефон. Он украл гаджет у подъезда в Калининском районе города, воспользовавшись беспомощностью пострадавшего. Момент преступления попал на видео. О том, что преступника поймали, сообщили в администрации Калининского района.

На смартфоне были установлены специальные приложения. Они помогали 47-летнему инвалиду первой группы передвигаться по улицам города безопасно.

На злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу. Ему уже избрали меру пресечения, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. Злоумышленника заключили под стражу еще 24 июня.

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