В Новосибирске 15-летнего мальчика наградили за спасение ребенка на пожаре. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области наградили 15-летнего героя. Василий Драгунов вместе с друзьями Данилом Шибановым и Максимом Кащеевым спасли 10-летнего мальчика на пожаре в девятиэтажке. Произошло ЧП 5 января 2023 года.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что в день ЧП подростки сразу же сообщили о происшествии в пожарную охрану. А сами разложили под окнами одеяло, плед и подушки, которые скинули местные жители. Подростки связали пледы между собой и растянули, чтобы спасти из горящей квартиры ребенка:

– Мальчик очень боялся прыгать, но затем доверился своим спасителям и благополучно приземлился в подготовленный плед, которые удерживали ребята. Спасенный ребенок получил только легкое отравление угарным газом, – сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Друзья Василия получили заслуженные награды в феврале. А парень приехал на летние каникулы в Новосибирск летом. Сам он проживает в Грозном.

– Сотрудники МЧС России вручили ему заслуженную награду – благодарственное письмо Главного управления и ценные подарки. Награда нашла своего героя! – рассказали в ГУ МЧС по региону.

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