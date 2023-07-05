В Новосибирске улицу Ленина оставили пешеходной до 31 июля

Улицу Ленина оставят пешеходной до конца июля. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Улицу Ленина в центре Новосибирска после Дня города оставили пешеходной ещё на несколько недель. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

Ранее участок должен был оставаться пешеходным до 10 июля - об этом сказано в тексте постановления. Но власти города решили продлить ограничения для автомобилей до самого конца месяца, 31 июля.

Напомним, перекрыли улицу до перекрестка с улицей Советской еще с 3 июня. Там проходил фестиваль цветов и прочие праздничные мероприятия ко Дню города. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что решается вопрос о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной навсегда.

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