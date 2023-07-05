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НовостиОбщество5 июля 2023 5:38

В Новосибирске улицу Ленина оставили пешеходной до 31 июля

Раньше участок хотели оставить доступным для пешеходов до 10 июля
Надежда РЫЖКИНА
Улицу Ленина оставят пешеходной до конца июля.

Улицу Ленина оставят пешеходной до конца июля.

Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Улицу Ленина в центре Новосибирска после Дня города оставили пешеходной ещё на несколько недель. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

Ранее участок должен был оставаться пешеходным до 10 июля - об этом сказано в тексте постановления. Но власти города решили продлить ограничения для автомобилей до самого конца месяца, 31 июля.

Напомним, перекрыли улицу до перекрестка с улицей Советской еще с 3 июня. Там проходил фестиваль цветов и прочие праздничные мероприятия ко Дню города. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что решается вопрос о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной навсегда.

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