В Новосибирске улицу Ленина оставили пешеходной до 31 июля

Улицу Ленина оставят пешеходной до конца июля.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Улицу Ленина в центре Новосибирска после Дня города оставили пешеходной ещё на несколько недель. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
Ранее участок должен был оставаться пешеходным до 10 июля - об этом сказано в тексте постановления. Но власти города решили продлить ограничения для автомобилей до самого конца месяца, 31 июля.
Напомним, перекрыли улицу до перекрестка с улицей Советской еще с 3 июня. Там проходил фестиваль цветов и прочие праздничные мероприятия ко Дню города. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что решается вопрос о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной навсегда.
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