Новосибирский бизнес расширил географию взаимодействия

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Фокус внимания новосибирских предпринимателей сконцентрирован на странах СНГ - активность в этом направлении увеличилась в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Абсолютным лидером по объемам деловых переговоров стал Кыргызстан, который годом ранее не входил даже в десятку. На втором месте Узбекистан: рост трафика увеличился в 5 раз, а количество предпринимателей, готовых работать с узбекскими партнерами - в 3 раза. Эта азиатская страна второй год подряд занимает почётное второе место в рейтинге. Замыкает тройку лидеров Казахстан, который демонстрирует отрицательную динамику по объёму телефонных звонков (-25%). Год назад эта республика была на первом месте как по количеству бизнес-контактов, так и по объёму трафика. Также интенсивные переговоры ведутся с Таджикистаном, Азербайджаном и Арменией.

Из списка стран Юго-Восточной Азии излюбленным направлением предпринимателей из Сибири стал Китай. Укрепление коммерческих отношений с бизнесменами из Поднебесной идёт круто по возрастающей: объём телефонных звонков увеличился на 52%. В этом году налаживаются и укрепляются связи с Вьетнамом и Таиландом в сфере бизнеса и торговли, а также туризма. Объём потраченных на разговоры минут увеличился практически в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Также деловой интерес новосибирских компаний фокусируется на странах ближневосточного направления. Для установления деловых контактов сибирские предприниматели выбирают Турцию и ОАЭ. Как и в прошлом году, с этими странами идет интенсивный обмен звонками. Активный переговоры также продолжаются с США и Германией.