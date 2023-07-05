Под Новосибирском простились с девочкой, утонувшей в котловане под Новосибирском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Александро-Невский в Карасукском районе Новосибирской области простились с девочкой, утонувшей в котловане. Школьнице было 12 лет.

– Девочку похоронили сегодня, 5 июля. – рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Известно, что по факту трагедии в СК возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В роковой день девочка купалась, нырнула и не вынырнула.

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