Под Новосибирском простились с девочкой, утонувшей в котловане под Новосибирском.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В поселке Александро-Невский в Карасукском районе Новосибирской области простились с девочкой, утонувшей в котловане. Школьнице было 12 лет.
– Девочку похоронили сегодня, 5 июля. – рассказали КП-Новосибирск местные жители.
Известно, что по факту трагедии в СК возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В роковой день девочка купалась, нырнула и не вынырнула.
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