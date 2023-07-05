Новосибирский лагерь «Зеленая республика», где досрочно прекратилась смена, проверит Роспотребнадзор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию в оздоровительном лагере «Зеленая республика» в Новосибирске, где досрочно прекратилась смена, прокомментировали в Роспотребнадзоре НСО. В ведомстве организовали эпидемиологическое расследование. Известно, что инфекционное заболевание подозревают у детей и сотрудников лагеря.

– Проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Отобраны для исследования пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды. Ситуация находится на контроле, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что родители имеют право предъявить руководству лагеря требования о возмещении убытков за сорванную смену, а также потребовать компенсацию морального вреда за недополученные услуги.

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