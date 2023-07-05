20 детей из Новосибирской области застряли на реке в Красноярском крае во время сплава. Фото: Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.

В Красноярском крае группа туристов из Новосибирской области попала в беду во время сплава по реке Мана. Катамаран, на котором находились 20 детей и четверо взрослых, сломался – на нем лопнул баллон. Из-за этого группа не могла плыть по реке. Туристы обратились к спасателям.

- Прибывшие спасатели установили, что группа туристов Красноярский край прибыла из Новосибирской области для сплава по Мане. В результате происшествия пострадавших нет, в медицинской помощи никто не нуждается, – сообщает Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.

9 человек из группы спасатели эвакуировали в поселок Манский. Остальные туристы починили катамаран. На нем добрались до поселка в сопровождении спасателей.

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