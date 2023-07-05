В Новосибирске молодая мама пожаловалась на просроченное питание, купленное для грудничка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на просроченное питание. Которое она купила для своего грудного ребенка. По словам молодой мамы, она заказала пюре через службу доставки одного из розничных магазинов.

– Прислали детское фруктовое пюре с просрочкой на 3 недели! – написала возмущенная женщина в «АСТ-54».

Судя по фото, которое прикрепила к посту сибирячка, срок годности яблочного пюре, истпек еще 8 июня. Женщина написала в чат поддержки, однако результата это не принесло. Ей пообещали рассмотреть вопрос, но его решение затянулось.

– Деньги мне так и не вернули, претензию оставить тоже никак не могу. Звонила на горячую линию, сказали, чтобы писала в чат, и там разберутся, – возмущается женщина.

Часть комментаторов поддержали негодование сибирячки и призвали наказать недобросовестного поставщика. А некоторые заявили, что лучше всего самим готовить пюре для малышей, а не кормить их покупными.

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