Няня, по вине которой на пожаре в Новосибирске погибли двое детей, скажет в суде последнее слово. Фото: Мария НОВИКОВА

В Первомайском районном суде Новосибирска вынесут приговор няне, обвиняемой в гибели двоих детей на Первомайке. В декабре 2022 девушка заперла маленьких брата и сестру в квартире, а сама ушла делать ресницы.

– Судебное заседание отложено на 12 июля2023. Будет заслушано последнее слово подсудимой, а также ей вынесут приговор, – сообщает Первомайский районный суд Новосибирска.

Напомним, Зацепина присматривала за малышами за деньги, по договоренности с их матерью. В роковой день она надолго ушла из квартиры, оставив детей без присмотра. Во время ее отсутствия в квартире произошел пожар – загорелась правая часть дивана. Судя по всему, дети игрались зажигалкой, которую Зацепина оставила в свободном доступе. В результате возгорания крохи надышались дымом и погибли.

На няньку возбудили сразу несколько уголовных дел – за причинение смерти по неосторожности двум лицам по части 3 статьи 109 УК РФ, а также по статье 125 УК РФ. За оставление без помощи лица, находящегося в опасности для жизни и здоровья состоянии.

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