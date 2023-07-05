Новосибирская ветеринар спасла маму-ежиху, попавшую под газонокосилку

Новосибирская ветеринар Ева Зубкова спасла истекающую кровью ежиху с ежатами. Фото: "Горсайт"

Новосибирская ветеринар Ева Зубкова спасла истекающую кровью ежиху с ежатами. Несчастное животное принес в ветклинику Новокузнецка местный житель. Он не заметил ежиху в кустах, когда приводил в порядок траву на даче, и случайно задел ее газонокосилкой.

— В это время она сидела в своём гнезде на ежатах, укрывая их от опасности. Мама-ежиха серьёзно пострадала. На операционный стол пациентка попала с дыркой в боку, — пишет издание «Горсайт».

К счастью, ветврачам удалось спасти ежиху. У нее была сильно повреждена кожа и мышечный каркас на спине. Врачам пришлось промыть ей внутренние органы и зашить порез. Проводилась операция под наркозом.

Забрал маму с детенышами к себе хозяин участка. Он кормит их куриным фаршем и следит за здоровьем неожиданно приобретенных питомцев, держа связь с врачом. Кстати, имя отважная ежиха получила в честь своей спасительницы — Ева.

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