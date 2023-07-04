«Гнездо упало с дерева»: новосибирские волонтеры спасли птенца черного коршуна

Гнездо с птенцом упало с дерева. Фото: ЦРДЖ

Волонтеры центра реабилитации диких животных в Новосибирске спасли птенца черного коршуна. Зоозащитники предполагают, что он мог выпасть из гнезда.

— По неизвестной причине с дерева упало гнездо с птенцом. Он получил ушиб мягких тканей, — сообщается в ЦРДЖ. — В центр поступил 1 июля.

Пока птенец полностью не поправится, волонтеры продолжают заботиться о нем. А когда он будет полностью здоров и полон сил, его можно будет выпустить в дикую природу, чтобы он мог продолжить жить среди сородичей.

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