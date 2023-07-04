В Новосибирской области около 40% детей имеют аллергию

В Новосибирской области около 40% детей — аллергики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области около 40% детей — аллергики. Об этом рассказала главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дарья Демина.

— В Новосибирской области аллергия распространена средне. Среди детей — около 40% аллергиков, среди взрослых — около 30%. Это не идет в разрез с общероссийскими показателями, потому что в зависимости от региона частота встречаемости аллергии колеблется от 10 до 30%, — пояснила специалист. — У детей чаще бывает пищевая аллергия, у взрослых — пыльцевая и аллергия к круглогодичным аллергенам (пыли, шерсти, грибкам и т. Д.).

Медик также отметила, что в целом в мире аллергиков с каждым годом становится все больше. По прогнозам ВОЗ к 2025 году половина населения планеты будет иметь тот или иной вид аллергии. Связан такой рост заболеваемости с разными факторами: глобальное потепление, урбанизация и ослабевание иммунной системы человека.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске около 1000 человек в год заболевают раком легкого. Медики отмечают, что основной фактор развития данного заболевания — курение. Курили сами или являлись пассивными курильщиками 90% пациентов с таким диагнозом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 1000 новосибирцев в год заболевают раком легкого

Основной фактор провокации заболевания — курение (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber