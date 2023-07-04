Новосибирцев 12 и 13 июля ожидает сильная магнитная буря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцев 12 и 13 июля ожидает сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономики ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозам лаборатории, сила колебаний солнца в эти дни достигнет 5 из 10 возможных баллов. Ощущаться буря начнет с самого утра среды и спадет только к вечеру четверга. К полуночи магитосфера полностью успокоится.

С особым вниманием к магнитным бурям стоит отнестись людям метеозависимым, страдающим заболеваниями сердца, а также пожилым и детям. В этот период рекомендуется ограничить физнагрузки.

Синоптики, в свою очередь, обещают на эти два дня крайне жаркую погоду. Так, по прогнозам портала «Гисметео», 12 июля температура воздуха в Новосибирске поднимется до +25 градусов. А 13 станет еще жарче — столбик термометра достигнет отметки в +31 градус. В среду ожидается небольшая облачность, в четверг будет ясно. Оба дня осадков не прогнозируют.

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