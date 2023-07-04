На день Ивана Купалы 2023 в Новосибирске придет 32-градусная жара

На Ивана Купалы в Новосибирск придет жара.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Синоптики рассказали, какой будет погода на день Ивана Купалы в Новосибирске 7 июля 2023 года. Сибиряков ждет жара до +32 и грозы.
— В пятницу, 7 июля, в Новосибирской области в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов, днем потеплеет до +27…+32 градусов. Южный ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что часть городских фонтанов в Новосибирске планируется отключить во время празднования Ивана Купалы.
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