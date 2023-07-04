В Новосибирской области открылась выставка свадебных платьев из СССР

В Искитимском городском историко-художественном музее открылась ретро-выставка свадебной одежды и атрибутики. Фото: ЗАГС НСО

В Искитимском городском историко-художественном музее открылась ретро-выставка свадебной одежды и атрибутики. Ее открыли в преддверии дня Семьи, Любви и Верности.

На выставке представлены наряды и свадебная атрибутика. Фото: ЗАГС НСО

— У некоторых экспонатов этой выставки почти что вековая история. Оказалось, что многие жители Новосибирской области до сих пор хранят не только свадебные платья, фату, шляпы, но и приглашения, плакаты, шутливые напутствия молодожёнам, чайные сервизы, нагрудный знак для государственной регистрации брака, огромное количество свадебных фотографий советского периода и многое другое. Сибиряки с радостью поделились экспонатами с музеем, — рассказали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области

Экспонаты музею предоставили жители НСО. Фото: ЗАГС НСО

Самым «старшим» экспонатом выставки стала свадебная блуза, датирующаяся 1946 годом. Работать выставка будет до 30 сентября 2023 года.

Работать выставка будет до 30 сентября. Фото: ЗАГС НСО

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