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НовостиОбщество4 июля 2023 8:00

Школьница из Краснодарского края сбежала к студенту из Новосибирска, прихватив из дома 800 тысяч рублей

Деньги она взяла из родительских сбережений
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Школьница из Краснодарского края сбежала к студенту из Новосибирска, прихватив из дома 800 тысяч рублей.

Школьница из Краснодарского края сбежала к студенту из Новосибирска, прихватив из дома 800 тысяч рублей.

Фото: Виктор Гусейнов

18-летняя жительница Краснодарского края сбежала в Новосибирск к другу по переписке. Это произошло после того, как студент из Сибири сделал ей онлайн-предложение. Примечательно, что беглянка прихватила с собой 800 тысяч родительских сбережений.

Как пишет Mash, школьница познакомилась с новосибирцем несколько недель назад. Избранником девушки оказался студент медфака из Новосибирска. Он сделал ей предложение, заявив, что первое время они будут жить у его родителей. А после пообещал, что переедут в квартиру в центре города.

Девушка уехала в Новосибирск, прихватив с собой 800 тысяч родительских сбережений. Родители заявили в полицию. Беглянку поймали и отвезли в отдел. Однако та заявила отцу, что уже взрослая и сама принимает решения. Мужчина же пригрозил наказать студента за связь с его дочерью. А девочку пообещал выгнать из дома и лишить наследства, если окажется, что у нее был интим с новоиспеченным парнем.

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