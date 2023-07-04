Школьница из Краснодарского края сбежала к студенту из Новосибирска, прихватив из дома 800 тысяч рублей. Фото: Виктор Гусейнов

18-летняя жительница Краснодарского края сбежала в Новосибирск к другу по переписке. Это произошло после того, как студент из Сибири сделал ей онлайн-предложение. Примечательно, что беглянка прихватила с собой 800 тысяч родительских сбережений.

Как пишет Mash, школьница познакомилась с новосибирцем несколько недель назад. Избранником девушки оказался студент медфака из Новосибирска. Он сделал ей предложение, заявив, что первое время они будут жить у его родителей. А после пообещал, что переедут в квартиру в центре города.

Девушка уехала в Новосибирск, прихватив с собой 800 тысяч родительских сбережений. Родители заявили в полицию. Беглянку поймали и отвезли в отдел. Однако та заявила отцу, что уже взрослая и сама принимает решения. Мужчина же пригрозил наказать студента за связь с его дочерью. А девочку пообещал выгнать из дома и лишить наследства, если окажется, что у нее был интим с новоиспеченным парнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber