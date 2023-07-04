В Новосибирске суд в третий раз допросил блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика

Анатолия Гомзякова (слева) обвинили в убийстве своего подписчика Алексея Хребтова. Фото: соцсети.

В Новосибирске во вторник, 4 июля, в Ленинском районном суде в третий раз начали рассматривать уголовное дело блогера Анатолия Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика. Коллегия присяжных дважды признавала его невиновность, однако дело возвращалось в суд по требованию прокуратуры.

— С точки зрения доказательств суд ничем не отличается от первого и второго. Все тот же набор доказательств, но только каждый новый суд добавляется по новому прокурору, — рассказала КП-Новосибирск супруга Гомзякова Софья. — В очередной раз надежда только на внимательность коллегии присяжных заседателей.

Напомним, мужчину обвиняют в смерти подписчика. В апреле 2020 года Анатолий Гомзяков пришел в гости к своему знакомому маркетологу Алексею Хребтову. Мужчины вместе выпивали и вели прямой эфир в соцсетях. На утро под окнами многоэтажки обнаружили тело хозяина квартиры. Гомзяков уверял, что ничего не помнит: мол, когда проснулся, Хребтова в квартире не было.

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