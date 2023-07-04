Молодежь Новосибирска уже ходит на первую «умную площадку» города

На площадке есть Wi-FI и QR-коды с инструкцией к упражнениям на тренажерах. фото: https://www.nso.ru/.

В Новосибирске работает первая «умная площадка» — ее построили по федеральному проекту «Бизнес-спринт». У стадиона «Красное знамя» теперь можно заниматься многими видами спорта, в числе которых легкая атлетика, хоккей, баскетбол, волейбол и, конечно футбол. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Площадка многофункциональная, дает возможность заниматься различными видами спорта. Здесь размещена система Wi-Fi, а возле каждого тренажера находится QR-код, с помощью которого можно посмотреть упражнения и выполнять их с максимальной эффективностью. Площадка будет доступна как для профессиональных спортсменов, так и для всех желающих, — рассказал министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Вторую подомную площадку по федеральному проекту к сентябрю откроют в селе Толмачево Новосибирской области.

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