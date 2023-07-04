Новосибирцы смогут увидеть огромную красную луну в ночь на 5 июля

В Новосибирске в ночь на 5 июля в небе можно будет наблюдать огромную луну. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске в ночь на 5 июля в небе можно будет наблюдать огромную луну. В этот день спутник будет находиться на минимальном расстоянии от Земли. А из-за того, что луна окажется низко над горизонтом, ее цвет будет немного красноватым.

— В текущем месяце полнолуние выпадает на 3 июля, а прохождение Луной точки перигея — на 5 июля. Таким образом, 4 и 5 июля можно обозначить как «суперлуние». Несмотря на то, что официально астрономы не используют данный термин, среди широких масс именно он получил наибольшее распространение, — сообщает Большой новосибирский планетарий. -С учетом ясных ночей и теплой погоды складывается отличный повод понаблюдать красавицу-Луну, пусть и поднимается она в эти вечера уже после полуночи.

Астрономы отмечают, что лучше всего луну будет видно около трех часов ночи.

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