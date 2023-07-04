Под Новосибирском районный ЗАГС закроют до августа из-за отпуска единственного работника

ЗАГС закроет свои двери на время отпуск специалиста. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Северного района Новосибирской области уведомили о временном закрытии ЗАГСа. Объявление было опубликовано в паблике местной газеты «Северная правда» ВКонтакте.

- С 10 по 30 июля отдел ЗАГС в Северном районе работать не будет в связи с отпуском специалиста, - указано в сообщении. - Прием граждан в обычном режиме возобновится с 31 июля.

Также жителям Северного района напомнили, что с 1 января 2022 года отделы ЗАГС работают по принципу экстерриториальности, то есть для регистрации брака, а также получения нужных справок, в том числе и повторных можно обратиться в ЗАГС любого района и даже региона. А ближайшие находятся в Куйбышеве и Барабинске.

Местные отреагировали на новость положительно, отметив, что «лето - пора отпусков» и «всем нужно отдыхать».

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