В центре Новосибирска провода уведут в землю

Паутины проводов в центре Новосибирска будут уводить под землю.

Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал о реализации в городе проекта по очищению воздуха от проводов. Политик высказался в эфире телеканала ОТС 4 июля.

По наблюдениям политика, все крупные города постепенно занимаются очищением главных улиц и площадей от нависших над головами электропроводов. Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге такая практика существует еще со времен советского союза.

Чтобы освободить небо, рабочие оборудуют кабель-каналы, которые зароют в землю, чтобы увести провода.

Ранее губернатор поручил освободить центр Новосибирска от «паутины» проводов.

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