В центре Новосибирска провода уведут в землю

Паутины проводов в центре Новосибирска будут уводить под землю.
Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал о реализации в городе проекта по очищению воздуха от проводов. Политик высказался в эфире телеканала ОТС 4 июля.
По наблюдениям политика, все крупные города постепенно занимаются очищением главных улиц и площадей от нависших над головами электропроводов. Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге такая практика существует еще со времен советского союза.
Чтобы освободить небо, рабочие оборудуют кабель-каналы, которые зароют в землю, чтобы увести провода.
Ранее губернатор поручил освободить центр Новосибирска от «паутины» проводов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор поручил освободить центр Новосибирска от «паутины» проводов
Политик проверил работы по благоустройству Первомайского сквера (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер