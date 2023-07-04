Награжден орденом Мужества посмертно: контрактник Александр Березин из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Александра Березина наградили орденом Мужества посмертно. Фото: Администрация Колыванского района.

Стало известно о гибели уроженца Колыванского района Новосибирской области. Александр Березин скончался 24 июня от ранений, полученных при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщили в администрации Колыванского района.

- Александру Юрьевичу было 36 лет. Его детство прошло в селе Боярка в крепкой, дружной семье, где кроме него росли еще три брата и сестра, - сообщили в официальном паблике райадминистрации ВКонтакте. - Он был дружелюбным, скромным и неконфликтным. Среди сверстников пользовался авторитетом. Имел много друзей.

В 2003 году мужчина окончил Боярскую среднюю школу, а после ушел в армию. После срочной службы женился. В последнее время проживал с семьей в поселке Колывань. В зону СВО Александр Березин ушел служить по контракту в апреле 2023 года. Его посмертно наградили орденом Мужества за «самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».

Руководство Колыванского района выразило глубокие соболезнования семье, родным и близким бойца. А также отметило, что это огромная потеря для всех, и что память об Александре Березине навсегда сохранится в сердцах земляков.

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