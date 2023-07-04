Жительница Новосибирска рассказала об участии в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Девушка попала на шоу случайно. Фото: https://gorsite.ru/.

Жительница Новосибирска Дарья Александрова стала участницей шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ случайно. Девушка ради шутки заполнила анкету — сейчас 19-летнюю сибирячку показывают на телеканале. Горсайт выведал у нее несколько секретов проекта.

Суть реалити-шоу в состязаниях суперзвезд российского шоу-бизнеса и обычных жителей регионов страны, которые никогда не были за границей. Две команды борются за возможность наслаждаться роскошной жизнью в отеле Дубая — проигравших ждет суровая пустыня без воды. В финале победитель получит 10 миллионов рублей.

— Я случайно увидела новость о кастинге и решила заполнить заявку ради шутки. Не думала, что будет какой-то результат, и я поеду на съемки, — рассказывает Дарья.

Девушка признается — не со всеми участниками проекта у нее получилось подружиться сразу. Особенно тяжело было в суровой пустыне.

— Ты находишься в пустыне, у тебя мало воды, постоянно сухой воздух, песок в волосах, во рту, в ушах, в носу - просто везде. Хотелось забраться на бархан и заорать, выпустить пар, чтобы успокоиться.

За время съемок сибирячка успела пообщаться со всеми участниками звездной команды.

В случае победы полученный приз сибирячка хотела бы разделить с родными и потратить на бизнес.

— Я хочу помочь родным, бабушке и дедушке. Также хочу помочь животным. А часть денег я хочу оставить себе, как победителю проекта, и открыть свое дело.

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