В Новосибирске на день Ивана Купалы сольют воду из нескольких фонтанов

Фонтаны отключат на один день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не все фонтаны Новосибирска будут работать в грядущую пятницу, 7 июля. Как сообщил директор «Горфонтана» Валерий Науменко, часть из них отключат.

– В первую очередь это касается тех, которые наиболее подвержены вандализму, – уточнили Валерий Владимирович КП-Новосибирск. – Кстати, с появлением дорогостоящих мобильников горожане стали реже обливаться, но хулиганские проявления все равно присутствуют. Кроме того, Ивана Купала в этом году приходится на пятницу и день обещает быть теплым.

Директор «Горфонтана» также уточнил, что из некоторых фонтанов в том числе сольют воду. При этом назвать, какие из них не будут работать, он отказался.

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