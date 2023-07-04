В хоккейном клубе «Сибирь» теперь играет нападающий из американских лиг Павел Гоголев

В хоккейном клубе новый нападающий. Фото: https://hcsibir.ru/ru.

В хоккейном клубе «Сибирь» новый игрок — 23-летний крайний нападающий Павел Гоголев. Форвард — коренной москвич, воспитанник «Крыльев Советов». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

— В юности Павел переехал в Канаду, где играл в различных лигах: OMAHA, CSSHL U15, CSSHL U17, HEO U18, OHL, ECHL и AHL. В прошлом сезоне в 62 матчах за Newfoundland Growlers набрал 82 очка, — указано в публикации.

В 2017 году форвард успел сыграть за юниорскую сборную России на Мировом кубке вызова. За шесть матчей он забросил 1 шайбу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как ХК «Сибирь» переезжает на новую ЛДС. Первым заселился талисман клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске стартовал переезд ХК «Сибирь» на новую ледовую арену

Первым уехал талисман клуба (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber