Зампредом Новосибирского облсуда рекомендовали назначить Павла Яковинова

Заместителем председателя Новосибирского областного суда рекомендовали назначать Павла Яковинова. Фото: Управление судебного департамента по НСО
Заместителем председателя Новосибирского областного суда рекомендовали назначать Павла Яковинова. Такую рекомендацию выдала Высшая квалификационная коллегия судей России.
— После этого ему предстоит получить рекомендацию Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий при Президенте Российской Федерации, после чего Президент РФ подписывает Указ о назначении, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
Павел Яковинов с 2014 года занимал должность председателя Бердского городского суда. В 2020, после истечения срока полномочий, Яковинова вновь назначили на эту должность, а в 2021 году он возглавил Совет судей региона.
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