В Новосибирске осудят шофера, укравшего более 15 тонн металлолома со стрелочного завода

Шоферу грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже более 15 тонн металла с территории стрелочного завода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Уголовное дело в отношении водителя крупного предприятия, производящего продукцию для обустройства железнодорожных путей, было возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Мужчина вывез с территории завода более 15 тонн металла на общую сумму почти 380 тысяч рублей, - уточнили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В прошлом году мужчина, работая шофером на предприятии, похищал алюминиевый, стальной и чугунный лом, а также бракованные детали. Чтобы вывезти железо незамеченным, он оборудовал между рамой и кузовом грузовика специальную нишу. Выгружал металлолом у себя во дворе, планируя потом сдать в пункт приема металлолома.

На сегодня похищенное имущество возвращено законному владельцу, а бывший шофер ожидает суда. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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