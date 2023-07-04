Росстат: средняя зарплата в Новосибирской области превысила 56 тысяч рублей

Зарплаты в Новосибирской области повысили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат опубликовал средние зарплаты по разным сферам труда в регионах СФО — в среднем в Новосибирской области платят 56,5 тысячи рублей. В документе указаны данные за период с января по апрель 2023 года.

Так, больше всего в области получают IT-специалисты, финансисты и добытчики полезных ископаемых. В среднем таким специалистам платят 111, 100 и 73 тысячи рублей.

Примечательно, что программисты и прочие специалисты сферы информации и связи в Новосибирской области зарабатывают больше, чем во всех прочих регионах СФО. При этом в общем зачете средних зарплат наш регион на 6 месте в округе. В Красноярском крае средняя зарплата 74 тысячи, На Алтае — 47, а в Кузбассе — 61 тысяча рублей.

Меньше всего в Новосибирской области получают работники гостиниц и организаций общепита — около 33 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber