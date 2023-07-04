Догонялки закончились мордобоем: в Новосибирском зоопарке два молодых манула подрались после игры

За прогулку манулы сцепились дважды. Фото: скриншот видео Сергея Ильтякова.

Игры молодых манулов с неожиданной развязкой снял на видео постоянный посетитель Новосибирского зоопарка. И опубликовал его на личной странице ВКонтакте.

- Игры взрослых котят манулов закончились мордобоем, - сообщил Сергей Ильтяков.

Сначала животные с азартом гонялись друг за другом по вольеру. Было видно, что им интересно, настроение у обоих было благодушным. Накал страстей пришелся на крышу домика, но выяснение отношение здесь было недолгим. Серьезно котята сцепились на бревнах, куда позднее оба забрались. Грозное рычание и шипение было хорошо слышно всем посетителям зоопарка. К счастью, потасовка не переросла в серьезную драку.

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