ДТП и перекрытые улицы стали причиной 7-балльных пробок в Новосибирске

Новосибирск в пробках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аварии, суженные и перекрытые улицы стали причиной длинный заторов на дорогах Новосибирска. Сервис 2GIS оценивает ситуацию с пробками в 7 баллов.

Очень медленно движется поток по улице Фабричной — пробка тянется до самого коммунального моста. Заезд на сам Октябрьский мост тормозит авария в среднем ряду — сообщает пользователь сервиса. Рядом «стоят» на улицах Добролюбова и Зыряновской. По Кошурникова — в сторону Фрунзе — так же тяжело проехать. Улицы Аэропорт, Жуковского и Мочищенское шоссе так же скованы.

На левом берегу ситуация не лучше: «это место — серьезнейшее испытание для водителей» — пишет пользователь 2GIS про Бетонный переезд. По улицам Широкой и Ватутина — от площади Труда, так же пробки. Очень медленно тянутся машины вокруг перекрестка улиц Ватутина и Мира. На проспекте Карла Маркса затор из-за крупной аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber