Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 11:24

В минспорта Новосибирской области рассказали, что будет с ЛДС «Сибирь»

Закрывать здание не планируют
Галина СИМОНОВА
В министерстве спорта Новосибирской области рассказали, какое будущее ждет старый ледовый дворец «Сибирь». Фото: Правительство НСО

В министерстве спорта Новосибирской области рассказали, какое будущее ждет старый ледовый дворец «Сибирь». Фото: Правительство НСО

В министерстве спорта Новосибирской области рассказали, какое будущее ждет старый ледовый дворец «Сибирь». В ближайшее время ХК «Сибирь» покинет его и переедет в помещение новой ледовой арены.

— Закрывать или сносить здание не планируется, теперь там будет работать спортивная школа по хоккею «Сибирь», — пояснили КП-Новосибирск в областном минспорте.

Раньше юным хоккеистам приходилось делить арену со взрослыми спортсменами, а теперь она будет полностью в их распоряжении детской школы и юниоров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber