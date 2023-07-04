В минспорта Новосибирской области рассказали, что будет с ЛДС «Сибирь»

В министерстве спорта Новосибирской области рассказали, какое будущее ждет старый ледовый дворец «Сибирь». Фото: Правительство НСО

В министерстве спорта Новосибирской области рассказали, какое будущее ждет старый ледовый дворец «Сибирь». В ближайшее время ХК «Сибирь» покинет его и переедет в помещение новой ледовой арены.

— Закрывать или сносить здание не планируется, теперь там будет работать спортивная школа по хоккею «Сибирь», — пояснили КП-Новосибирск в областном минспорте.

Раньше юным хоккеистам приходилось делить арену со взрослыми спортсменами, а теперь она будет полностью в их распоряжении детской школы и юниоров.

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