В минспорта Новосибирской области рассказали, что будет с ЛДС «Сибирь»

В министерстве спорта Новосибирской области рассказали, какое будущее ждет старый ледовый дворец «Сибирь». Фото: Правительство НСО
В министерстве спорта Новосибирской области рассказали, какое будущее ждет старый ледовый дворец «Сибирь». В ближайшее время ХК «Сибирь» покинет его и переедет в помещение новой ледовой арены.
— Закрывать или сносить здание не планируется, теперь там будет работать спортивная школа по хоккею «Сибирь», — пояснили КП-Новосибирск в областном минспорте.
Раньше юным хоккеистам приходилось делить арену со взрослыми спортсменами, а теперь она будет полностью в их распоряжении детской школы и юниоров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер