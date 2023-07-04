Под Новосибирском арестовали сельчанина, который избивал жену и 9-летнюю дочь

Домашнего тирана задержали.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Полицейские Новосибирской области продолжают разбираться в деле садиста, который избивал жену и 9-летнюю дочь — его уже задержали. О проверках сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
— На место выезжали полицейские, инспекторы ПДН и участковый. Отца семейства доставили в отдел, а детей отправили на обследование в больницу. На мать составили административный протокол за ненадлежащие уход и защиту прав детей, — отметили в полиции.
Известно, что на сельчанина завели уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
Ранее КП-Новосибирск писала про садиста, который терроризировал жену и детей.
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