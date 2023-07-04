В Новосибирской области у лихача, угробившего двоих пассажиров, отсудили полмиллиона рублей

Пассажир-инвалид отсудил полмиллиона рублей у водителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коченевский районный суд Новосибирской области взыскал с осужденного водителя 500 тысяч рублей. Еще в 2020 году тот сел за руль пьяным и слетел в кювет — 2 пассажиров погибли и еще 1 стал инвалидом, всего пострадали 4. Об этом сообщает пресс-служба органа.

— В тот день пьяный водитель не справился с управлением, перевернулся и слетел в кювет. Нетрезвым был каждый, кто сидел внутри. Все 4 пассажира Лады были доставлены в больницу — 2 из них скончались в больнице, еще 1 стал инвалидом. Этот пассажир и обратился в суд с иском, — указано в отчете.

До этого мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам срока в колонии общего режима. В этом году один из пассажиров, получивший в результате 1 группу инвалидности, обратился в суд.

Сибиряк просил 2 миллиона рублей: он постоянно испытывает боли, головокружения, тошноту, и даже не может передвигаться сам — прикован к кровати. Парализованы верхние и нижние конечности. Соответственно, жить полноценно и работать он больше никогда не сможет.

Суд постановил взыскать в его пользу 500 тысяч рублей.

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