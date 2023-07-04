Новосибирец, разбивший автомобиль при наезде на островок безопасности, отсудил 388 тысяч рублей. Фото: предоставлено Павлом.

Житель Новосибирска Павел, разбивший машину при наезде на островок безопасности, выиграл суд. Ответчиков, по словам мужчины, было трое. Первый – Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, второй – Муниципальное казенное учреждение Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 и третий – Центр организации дорожного движения в Новосибирске.

– По решению суда мой иск удовлетворили на 100%. Его рассматривал Центральный суд, – рассказал КП-Новосибирск Павел, – После ДТП я обратился к юристам. Перед ремонтом авто была проведена независимая экспертиза. После чего подали иск на возмещение ущерба на сумму 388 тысяч рублей.

Павел добавил, что был уверен в своей победе. Он считает, что ей поспособствовало то, что он официально оформил ДТП через ДПС.

– Сейчас ждем 1 месяц. После будет поставлена подпись судьей, и заказан исполнительный лист. Перед окончанием процесса судья спрашивала, есть ли возражения. Ответили, что нет. Я уверен, что оспаривания не будет. Все сделано официально. С экспертизой, заключением, а также с учетом нынешних цен, – добавил новосибирец.

Павел уточнил, что островок безопасности, на котором он разбил авто, находится на прежнем месте.

– И периодически знаков на нем нет, – говорит мужчина.

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