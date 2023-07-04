Суд обязал бизнесмена из Бердска заплатить 4 миллионов рублей за аренду побережья

Суд решение вынес, но в законную силу оно пока не вступило. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Бердска выиграла суд о взыскании арендной платы с предпринимателя Александра Илющенко. Изначально чиновники заявляли сумму в размере 125 миллионов, но судья постановил к выплате около 4 миллионов рублей.

Бизнесмена обвиняли в том, что он в течение трех лет не платил аренду за использование двух участков на берегу Бердского залива, договор по которым муниципалитет расторг с ним ранее. Согласно информации из Арбитражного суда Новосибирской области, за первый участок администрация потребовала более 26 млн рублей, за второй - 92 млн. Также Илющенко должен был выплатить более 5 млн за пользование чужими денежными средствами.

По окончании судебного процесса, во время которого была проведена оценка рыночной стоимости арендованных бизнесменом участков, долг был снижен до 4 млн, из которых 3,8 млн - за незаконное использование земель, 208 тыс. - за пользование чужими деньгами и еще 43 тыс. за госпошлину.

Решение в законную силу не вступило.

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