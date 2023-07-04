Трое детей пострадали в массовом ДТП в Бердске Новосибирской области

Детей увезла скорая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске Новосибирской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали 3 ребенка. Об аварии КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

— 1 июля 46-летний водитель МАЗа допустил лобовое столкновение со встречной Toyota Prius по улице Вокзальной. После этого последняя машина врезалась в машину марки Daf с полуприцепом, который так же ехал по встречной полосе, — объяснили в ведомстве.

Пострадали 3 ребенка: две девочки — 5 и 10 лет, а также мальчик 7 лет. Всех детей — пассажиров Toyota Prius — увезли в больницу. Пока неясно, какие травмы они получили.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства массовой аварии.

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