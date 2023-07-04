В Новосибирске пьяный военный напал с ножом на прохожего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске пьяный военный напал с ножом на прохожего. Суд вынес ему приговор.

— Военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры два раза ударил незнакомого человека по лицу, а потом один раз ударил ножом в грудь. Ранение привело к обильной кровопотере и смерти потерпевшего, — сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Суд приговорил рядового к 8 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить матери потерпевшего миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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