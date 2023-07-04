Новосибирский детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с 15-летним подростком, которому изрезали лицо

Надежда Болтенко прокомментировала ситуацию с 15-летним подростком, на которого напали сверстники. Фото: предоставлено местными жителями/ соцсети

Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ситуацию с 15-летним подростком, на которого напали сверстники в селе Плотниково. Школьнику изрезали лицо, сломали руки и сильно избили. Сейчас парень находится в больнице, а его обидчики под стражей и под арестом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

— Потерпевшему несовершеннолетнему оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы его здоровью и жизни нет. Информацию о состоянии здоровья потерпевшего подростка держу на контроле, — сообщается в официальном телеграм-канале Надежды Болтенко.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности этой истории. По односельчан мальчиков, конфликт между подростками мог случиться из-за денег и девушки.

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