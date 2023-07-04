«Придушил и ударил в живот»: охранник крупной новосибирской клиники «1+1» пострадал в конфликте с силовиками

Охранник рассказал обо все на камеру. Фото: источник КП-НСК.

В Новосибирске от силовиков пострадал охранник крупной клиники «1+1». Источник КП-Новосибирск продолжает сообщать редакции подробности работы бойцов в медцентре.

— 3 июня ровно в 7 утра услышали сильный стук в дверь. Мы думали, что сейчас всю входную часть вынесут просто-напросто. Охранник открыл — вошел отряд человек из 20, все вооруженные, в масках и полном обмундировании. Приказным тоном потребовали охранника закрыть медцентр, — вспоминает он.

Конечно, такая перспектива не пришлась по душе ни пациентам, ни сотрудникам клиники. Уже на 8 часов были запланированы операции, как закрыть вход?

— В итоге двое спецназовцев перекрыли собой камеру, а третий заставил его открыть дверь силой. Сначала за шею придушили, а потом ударили в живот.

Ранее клинику опечатали по решению суда. Проблемы возникли из-за споров с владельцем помещения, у которого клиника его арендовала. Собственник утверждает, что руководство компании не вносило платежи за аренду, задолжав около 26 млн рублей.

В понедельник, 3 июня лежачих пациентов силой выносили на улицу прямо на каталках. Среди выброшенных на улицу были и лежачие, и недавно прооперированные. Плохо стало даже врачу клиники — она потеряла сознание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупную клинику «1+1» на улице Восход опечатали в Новосибирске

Работа медучреждения остановлена (подробнее)

Приставы в масках выносят недавно прооперированных пациентов из новосибирской клиники «1+1»

Больных выставляют на улицу на каталках (подробнее)

Врач новосибирской клиники «1+1» потеряла сознание после визита силовиков

Женщине вызвали скорую (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber