Частная фирма займется уборкой улиц в одном из районов Новосибирска

Уборку улиц передадут частной фирме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске уборку улиц в одном из городских районов передадут частной фирме. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на совещании правительства 3 июля.

– В качестве эксперимента будет передан на аутсорсинг на содержание целиком – без лишних границ и с требованием обеспечить нормативное содержание на всей площади передаваемого района. Очень много таких, казалось бы, простых и отработанных в других городах решений, которые у нас надо внедрять немедленно, – акцентировал глава региона.

По словам Андрея Травникова, Новосибирск отстает от многих городов в подходе к уборке улиц. Он также отметил, что правительство Новосибирской области готово помочь городу в обновлении коммунальной техники, но хотелось бы, чтобы «эта техника приходила под новые управленческие решения и подходы».

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