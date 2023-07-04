Частная фирма займется уборкой улиц в одном из районов Новосибирска

Уборку улиц передадут частной фирме.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске уборку улиц в одном из городских районов передадут частной фирме. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на совещании правительства 3 июля.
– В качестве эксперимента будет передан на аутсорсинг на содержание целиком – без лишних границ и с требованием обеспечить нормативное содержание на всей площади передаваемого района. Очень много таких, казалось бы, простых и отработанных в других городах решений, которые у нас надо внедрять немедленно, – акцентировал глава региона.
По словам Андрея Травникова, Новосибирск отстает от многих городов в подходе к уборке улиц. Он также отметил, что правительство Новосибирской области готово помочь городу в обновлении коммунальной техники, но хотелось бы, чтобы «эта техника приходила под новые управленческие решения и подходы».
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