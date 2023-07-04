Новосибирец выплатил 453 тысячи долга по алиментам, чтобы уехать в Киргизию

Житель рабочего поселка Краснообск погасил алиментный долг, чтобы уехать в Киргизию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель рабочего поселка Краснообск погасил алиментный долг, чтобы уехать в Киргизию. Как рассказали в ГУ ФССП России по Новосибирской области, 26-летний парень не содержал ребенка и бывшую жену.

На исполнении в отделении судебных приставов по Новосибирскому району находилось два исполнительных производства в отношении молодого человека. Сибиряка никак не могли застать по месту проживания. Выяснилось, что он планирует уехать в другую страну. Тогда судебный пристав объявила должника в розыск, а также вынесла постановления об ограничениях и запретах.

− Мужчину удалось найти, прозванивая предположительно принадлежащие ему номера телефонов. Гражданина вызвали на прием в отделение судебных приставов, где тот рассказал о своем нежелании платить алименты на содержание бывшей супруги, − отметили в публикации.

В отделении молодого человека ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Ему назвали сумму долга − 453 тысячи рублей, включая исполнительский сбор.

Спустя несколько дней должник вернулся за квитанцией на оплату задолженности. После он перечислил необходимую сумму взыскателю.

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