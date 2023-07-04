Депутаты из Новосибирска Хельга Пирогова и Сергей Бойко* обжалуют лишение мандатов в суде

Депутаты намерены оспорить решение коллег. Фото: соцсети.

Хельга Пирогова и Сергей Бойко* намерены оспорить решение депутатов Горсовета о лишении их полномочий. Об этом сообщили в Центральном суде Новосибирска.

– 4 июня подано два административных исковых заявления. В одном Хельга Пирогова и Сергей Бойко* оспаривают решение местного органа самоуправления, во втором – просят признать незаконным представление прокурора. Дата рассмотрения пока не известна, – сообщили КП-Новосибирск в суде.

Уточним, согласно решения депутатов Горсовета, которое было принято на сессии 28 июня, срок полномочий Пироговой и Бойко* завершился 4 июля.

Напомним, Хельга Пирогова и Сергей Бойко* уехали из России. Бойко* покинул страну в 2021 году, а Пирогова − летом 2022 года, сразу после того, как на нее возбудили уголовное дело за оскорбительный пост в соцсетях о погибших во время спецоперации на Украине российских военных.

* Сергей Бойко внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31.03.2023г.

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