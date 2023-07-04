«Посмеялись в лицо и уехали»: в Новосибирске двое подростков на самокате сбили 6-летнего мальчика

Подростки сбили 6-летнего мальчика. Фото: предоставлено героиней публикации.

Двое подростков на одном самокате снесли 6-летнего мальчика на улице Красный проспект, 17, в Новосибирске. Мама пострадавшего рассказала КП-Новосибирск, что вместо извинений получила лишь ухмылки от детей.

— Ехали они вдвоем, в обнимку. У ребенка царапины на носу, голени, колене, бедре. Отделались легким испугом — без серьезных повреждений. Но досаднее от того, как парни отреагировали: смеялись в лицо и говорили, что мой ребенок сам на них бежал, — рассказывает мама мальчика.

На месте работали полицейские и сотрудники ДПС. Аварию оформили.

— Мы приехали в гости к брату — посмотреть достопримечательности, познакомить детей с главным проспектом города, шли с фестиваля цветов. И вот такая ситуация, — добавила женщина.

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